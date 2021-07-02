لانتقاده قرارات اللجن القضائية.. الجامعة تصدر عقوبتها في حق رئيس فريق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس فريق ببطولات الهواة بسبب انتقاذه قرارات اللجن القضائية التابعة للجهاز الجامعي.

و حسب بلاغ بالموقع الرسمي للجامعة، فقد اجتمعت لجنة الأخلاقيات وأصدرت قرار توقيف السيد حميد البهجة رئيس فريق شباب هوارة لمدة ستة أشهر ثلاثة أشهر منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، لانتقاده قرارات اللجن القضائية.

و أوضح البلاغ الجامعي أن سريان القرار سيكون بداية من الموسم الكروي المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0