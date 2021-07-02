بوريطة: “المغرب سيقف إلى جانب سامبا صديقو لإنجاح ولايته”

2021-07-02 / 6:20 مساءً
1

هبة بريس ـ الرباط

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية أن المغرب سيقف بشكل قوي إلى جانب سامبا صديقو الرئيس الأعلى للاتحاد الإفريقي بمالي والساحل.

و خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم بالرباط، للممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي بالساحل ومالي مامان سامبو صديقو، أوضح المسؤول المغربي ان الرباط داعمة للممثل الأعلى بتعليمات من الملك.

وبهذه المناسبة، أكد بوريطة، أن المغرب يظل متشبثا باستقرار وتنمية منطقة الساحل، المنطقة التي تتقاسم معها المملكة تاريخا مشتركا وروابط إنسانية قوية.

وقال بوريطة إن جلالة الملك محمد السادس طالما اعتبر أن المقاربات التبسيطية في منطقة الساحل منذورة للفشل، وأن تدبير المنطقة يجب أن يتم بمسؤولية وهدوء، مع الانكباب بشكل شامل على معالجة جميع إكراهاتها.

وأكد بوريطة في المقابل “دعم المغرب الكامل” لسامبا صديقو بعد تعيينه ممثلا أعلى للاتحاد الإفريقي بمالي والساحل، معتبرا الوزير أن الأخير وبفضل خبرته ومعرفته بالمنطقة وشبكة علاقاته، سيقدم قيمة مضافة لعمل الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي بشأن هذا الملف.

وأكد أن المغرب، ووفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، سيقف إلى جانب السيد سامبا صديقو لإنجاح ولايته.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة تدعو لقبول المبعوث الجديد للصحراء المغربية

الأمم المتحدة تدعو لقبول المبعوث الجديد للصحراء المغربية

2021-07-02 / 10:27 مساءً
Photo of وزير الشغل يفصح عن نتائج انتخابات ممثلي المأجورين

وزير الشغل يفصح عن نتائج انتخابات ممثلي المأجورين

2021-07-02 / 9:15 مساءً
Photo of بوريطة : المغرب متشبث باستقرار وتنمية منطقة الساحل

بوريطة : المغرب متشبث باستقرار وتنمية منطقة الساحل

2021-07-02 / 4:03 مساءً
Photo of الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تجر العثماني الى البرلمان

الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تجر العثماني الى البرلمان

2021-07-02 / 9:44 صباحًا
Photo of مجلس الحكومة يصادق على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالانتخابات المقبلة

مجلس الحكومة يصادق على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالانتخابات…

2021-07-02 / 9:20 صباحًا
Photo of الخارجية الأميريكية ..موقف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء “لم يتغير “

الخارجية الأميريكية ..موقف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء “لم يتغير…

2021-07-02 / 9:07 صباحًا
Photo of بوخارست.. تسليم وسام ملكي للسفيرة الرومانية السابقة لدى المغرب

بوخارست.. تسليم وسام ملكي للسفيرة الرومانية السابقة لدى المغرب

2021-07-01 / 11:21 مساءً
Photo of الصحراء.. سفير المغرب بجنيف يندد بازدواجية المعايير ومناورات النظام الجزائري

الصحراء.. سفير المغرب بجنيف يندد بازدواجية المعايير ومناورات النظام…

2021-07-01 / 10:52 مساءً
Photo of بوطوالة والعزيز : مشروع اليسار لازال قائما ومنيب انقلبت على قوانين الفيدرالية

بوطوالة والعزيز : مشروع اليسار لازال قائما ومنيب انقلبت…

2021-07-01 / 9:21 مساءً
Photo of الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل ملفهما على المحكمة الإدارية

الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل…

2021-07-01 / 8:25 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق