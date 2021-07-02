بوريطة: “المغرب سيقف إلى جانب سامبا صديقو لإنجاح ولايته”

هبة بريس ـ الرباط

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية أن المغرب سيقف بشكل قوي إلى جانب سامبا صديقو الرئيس الأعلى للاتحاد الإفريقي بمالي والساحل.

و خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم بالرباط، للممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي بالساحل ومالي مامان سامبو صديقو، أوضح المسؤول المغربي ان الرباط داعمة للممثل الأعلى بتعليمات من الملك.

وبهذه المناسبة، أكد بوريطة، أن المغرب يظل متشبثا باستقرار وتنمية منطقة الساحل، المنطقة التي تتقاسم معها المملكة تاريخا مشتركا وروابط إنسانية قوية.

وقال بوريطة إن جلالة الملك محمد السادس طالما اعتبر أن المقاربات التبسيطية في منطقة الساحل منذورة للفشل، وأن تدبير المنطقة يجب أن يتم بمسؤولية وهدوء، مع الانكباب بشكل شامل على معالجة جميع إكراهاتها.

وأكد بوريطة في المقابل “دعم المغرب الكامل” لسامبا صديقو بعد تعيينه ممثلا أعلى للاتحاد الإفريقي بمالي والساحل، معتبرا الوزير أن الأخير وبفضل خبرته ومعرفته بالمنطقة وشبكة علاقاته، سيقدم قيمة مضافة لعمل الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي بشأن هذا الملف.

وأكد أن المغرب، ووفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، سيقف إلى جانب السيد سامبا صديقو لإنجاح ولايته.

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