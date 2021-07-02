الصومال.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري
الصورة من الارشيف

الصومال.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري

2021-07-02 / 5:26 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام صومالية ووكالات مساء يوم الجمعة بأن قتلى وجرحى سقطوا في تفجير انتحاري استهدف مطعما وسط العاصمة مقديشو.

وقالت وكالة “شينخوا” إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عدد آخر في أحدث انفجار يهز مقديشو مساء الجمعة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن انتحاريا فجر نفسه في مطعم بالقرب من تقاطع جوبا في منطقة شيبيس بالعاصمة مقديشو.

وقال ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته “وقع انفجار عند تقاطع جبة نفذه رجل يرتدي سترة ناسفة”.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأغلقت قوات الأمن مكان الحادث وقالت إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of متحدث أوروبي: سنطلب تفسيرات حول إطلاق نار على مهاجرين بليبيا

متحدث أوروبي: سنطلب تفسيرات حول إطلاق نار على مهاجرين…

2021-07-02 / 3:32 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تنشر “لائحة لـ 55 شخصية ممنوعة من دخول اراضيها”

الولايات المتحدة تنشر “لائحة لـ 55 شخصية ممنوعة من…

2021-07-02 / 11:25 صباحًا
Photo of الصحة العالمية : اصابات “كورونا” ترتفع مجددا في أوروبا

الصحة العالمية : اصابات “كورونا” ترتفع مجددا في أوروبا

2021-07-02 / 11:09 صباحًا
Photo of تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في “جاكوزي” نتنياهو

تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في “جاكوزي” نتنياهو

2021-07-02 / 10:53 صباحًا
Photo of كوريا الجنوبية.. السجن 3 سنوات على والدة زوجة المرشح الرئاسي

كوريا الجنوبية.. السجن 3 سنوات على والدة زوجة المرشح…

2021-07-02 / 10:16 صباحًا
Photo of كندا..إجلاء مئات السكان بسبب الحرائق وموجة الحر

كندا..إجلاء مئات السكان بسبب الحرائق وموجة الحر

2021-07-01 / 10:14 مساءً
Photo of متحور “دلتا”.. البرتغال تقرر إعادة فرض حظر تجول ليلي في 45 بلدية

متحور “دلتا”.. البرتغال تقرر إعادة فرض حظر تجول ليلي…

2021-07-01 / 9:38 مساءً
Photo of تونس.. إغلاق جزئي بعد تسجيل حصيلة وفيات قياسية

تونس.. إغلاق جزئي بعد تسجيل حصيلة وفيات قياسية

2021-07-01 / 7:14 مساءً
Photo of المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء

المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء

2021-07-01 / 3:14 مساءً
Photo of الخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي

الخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي

2021-07-01 / 3:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق