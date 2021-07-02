9 وفيات و844 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة عن تسجيل 844 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 540 حالة شفاء و8 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ان الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف و994حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 518 ألف و641 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9307 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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