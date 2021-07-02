محمد عدلي يطرح “جيبولي حبيبتي”

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

طرح الفنان المغربي محمد عدلي، على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب، وعلى تطبيقات التنزيل وجميع منصات الموسيقى الرقمية، جديده الفني بعنوان “جيبولي حبيبتي JIBOULI HBIBTI”.

أغنية “جيبولي حبيبتي” كتبها ولحنها الفنان عدلي بنفسه، وقام بتوزيعها كريم السلاوي، كما تم تصويرها بين الاستوديو وصالة البروفة تحت إشراف المخرج الرباطي NIIGU .

أغنية “جيبولي حبيبتي” هي أغنية مصنفة في فن الراي القديم ممزوج بلمسة عصرية، و هي عبارة عن صرخة اشتياق ومرارة من رجل عاشق يعاني من الغياب المرير لحبيبته.

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