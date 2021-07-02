تعيين الدكتور ” حلي” مستشارا لدى منظمة الايسيسكو

ع بركة ـ هبة بريس

التحق الدكتور عمر حلي بمنصبه الجديد بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، وذلك على إثر انتهاء مهامه كمستشار لوزير التعليم العالي.

وشغل حلي منصب رئيس جامعة ابن زهر لولايتين، مساهما في توسعة العرض الجامعي بجنوب المغرب.

وكشف حلي عبر تدوينة في صفحته الفايسبوكية عن منصبه الجديد قال فيها: “سعدت اليوم بالالتحاق بعملي الجديد بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الإسيسكو، مستشارا لدى مديرها العام مكلفا باتحاد جامعات العالم الإسلامي… منظمة دولية مرموقة تعرف دينامية خاصة أتمنى أن أكون في مستوى ثقتها”.

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