المتحور الهندي ” دلتا ” بالقنيطرة والبيضاء .. دعوة الى الإلتزام بالتدابير الإحترازية

عبد الله عياش ـ هبة بريس

أكد البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة المختصة باللقاح ضد كوفيد 19، ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لـ ” هبة بريس ” ظهور بؤر للمتحور الهندي دلتا،

وقال الناجي في اتصال هاتفي به ان ” الامر يتعلق ببؤر بمدينة الدار البيضاء و مدينة القنيطرة مشيرا في نفس الوقت ان الوضع متحكم فيه”

وقال مصطفى الناجي أن “احترام الإجراءات الوقائية “يعد سلوكا مواطنا وتثمينا للمجهودات الجبارة المبذولة، وحفاظا على النتائج والمكتسبات المحققة”.

الى ذلك ، يعرف ان وزارة الصحة ،جددت دعوتها للمواطنات والمواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كوفيد-19.

وذكر بلاغ سابق للوزارة أنه “مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية الموسم الدراسي، وما يترتب عن ذلك من تنقلات وتجمعات واختلاط بين الأشخاص، وبالنظر إلى التراخي الملحوظ مؤخرا في التدابير الوقائية والحاجزية، فإن وزارة الصحة تهيب، من جديد، بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية واحترام التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 الموصى بها من طرف اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة، والسلطات الصحية ببلادنا”.

وأوضح البلاغ أن هذه التدابير والإجراءت الوقائية تشمل ارتداء القناع بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية. خصوصا مع الرفع التدريجي لتدابير الحذر الليلي وقرب استئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب.

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