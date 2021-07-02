الشرقاوي لمنجيب .."تدفع الدولة نحو التشدد في تطبيق القانون "
ناصر الزفزافي يزور والده

الشرقاوي لمنجيب ..”تدفع الدولة نحو التشدد في تطبيق القانون “

2021-07-02 / 12:09 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي تدوينة فيسبوكية خص بها المعطي منجيب حيث قال ” اسف هناك من يدفع الدولة نحو التشدد في تطبيق القانون وتضييق مساحة السلطة التقديرية للظهور بمظهر البطل المغوار، اقول هذا الكلام لأن سي المعطي منجيب كتب تدوينة قال فيها ان سبب استفادة ناصر الزفزافي من رخصة زيارة والده المريض شافاه الله في المصحة، سببه الضغط الحقوقي والاعلامي على النظام”

واضاف الشرقاوي ” الحال ان عددا من المغاربة ومن بينهم معتقلي احداث الحسيمة أنفسهم سبق لهم استفادوا من الرخص الاستثنائية للخروج طبقا لقانون السجون دون ان يعلم بذلك أحد، وهي رخص معمول بها وتشترط شروط خاصة للاستفادة منها، وكان يكفي لسي منجب ان يعود الى عدد الرخص الاستثنائية والإذن بالخروج خلال 2020 التي بلغت حوالي 300 رخصة ليستوعب ان الأمر يتعلق باجراء معمول به وفق القواعد الفضلى للسجين .

وختم تدوينته بالقول ان ” اعتقال الشخص لسبب من الاسباب لا يعني الانتقام منه أو اجتثاثه عن محيطه الاجتماعي. اتمنى بدل ان يدفع البعض المندوبية الى التشدد في تطبيق القانون بردود افعال سلبية ان يشجع المبادرات الايجابية نحو توسيع مساحات التقارب”

وسمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لزعيم حراك الريف ناصر الزفزافي بزيارة والده أحمد الزفزافي في مصحة بمدينة طنجة للاطمئنان على وضعه الصحي.

وقالت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف في بلاغ لها أن المندوبية استجابت لطلب تقدم به ناصر الزفزافي لزيارة والده أحمد، المتواجد بإحدى المصحات الخاصة بطنجة.

وأوضحت اللجنة أن زيارة الزفزافي الذي كان مرفوقا بحراسة أمينة، استغرقت حوالي ساعة من الزمن.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدار البيضاء ..إجهاض تهريب وترويج آلاف من اقراص الهلوسة

الدار البيضاء ..إجهاض تهريب وترويج آلاف من اقراص الهلوسة

2021-07-02 / 2:53 مساءً
Photo of تعيين الدكتور ” حلي” مستشارا لدى منظمة الايسيسكو

تعيين الدكتور ” حلي” مستشارا لدى منظمة الايسيسكو

2021-07-02 / 1:49 مساءً
Photo of استئنافية اكادير تقضي ببطلان المادة 17 من القانون الداخلي لهيئة المحامين

استئنافية اكادير تقضي ببطلان المادة 17 من القانون الداخلي…

2021-07-02 / 1:41 مساءً
Photo of المتحور الهندي ” دلتا ” بالقنيطرة والبيضاء .. دعوة الى الإلتزام بالتدابير الإحترازية

المتحور الهندي ” دلتا ” بالقنيطرة والبيضاء .. دعوة…

2021-07-02 / 1:14 مساءً
Photo of “الآذان الصماء ” تـدفع وكالات تحويل الأموال للإغلاق

“الآذان الصماء ” تـدفع وكالات تحويل الأموال للإغلاق

2021-07-02 / 12:34 مساءً
Photo of حقوق الإنسان.. المغرب بجنيف يُدحض مزاعم واردة في بيان المقررة الخاصة

حقوق الإنسان.. المغرب بجنيف يُدحض مزاعم واردة في بيان…

2021-07-02 / 10:32 صباحًا
Photo of طقس الجمعة ..أجواء حارة بكل ربوع المملكة

طقس الجمعة ..أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2021-07-02 / 8:50 صباحًا
Photo of فوضى البناء و وخروقات حفر الابار بدون رخص ضواحي بنسليمان

فوضى البناء و وخروقات حفر الابار بدون رخص ضواحي…

2021-07-01 / 10:47 مساءً
Photo of تنغير .. لدغة أفعى ترسل طفلاً إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرشيدية

تنغير .. لدغة أفعى ترسل طفلاً إلى قسم الإنعاش…

2021-07-01 / 10:29 مساءً
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تعقد جمعها العام بالبيضاء

الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تعقد جمعها العام بالبيضاء

2021-07-01 / 9:33 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق