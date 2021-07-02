الولايات المتحدة تنشر: “لائحة لـ 55 شخصية ممنوعة من دخول اراضيها

هبة بريس ـ متابعة

منعت الولايات المتحدة الخميس دخول 55 شخصية من السلفادور وهندوراس وغواتيمالا إلى أراضيها بتهمة الفساد ومهاجمة الديموقراطية ودولة القانون.

وأدرجت على لائحة وضعتها وزارة الخارجية بطلب من أعضاء الكونغرس أسماء رؤساء سابقين ووزراء وقضاة في المحكمة العليا والكثير من البرلمانيين.

وكتب و

“اتخذنا اليوم إجراءات إضافية في حربنا ضد الفساد في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، وأعلنا فرض قيود على تأشيرات الدخول على شخصيات فاسدة وغير ديموقراطية”.

وأضاف أن “الفساد يقوض الديموقراطية وثقة الناس”، مؤكدا أن “حكما أفضل يعني مستقبلا أفضل”.

ويأتي معظم المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من هذه الدول الثلاث الفقيرة في أميركا الوسطى. وقد وعدت حكومة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمعالجة الفساد في هذه البلدان معتبرة أنه أحد الأسباب الرئيسية لهذه الهجرات.

وتضم اللائحة التي نشرت الخميس أسماء 14 شخصية من السلفادور بينهم وزير العمل رولاندو كاسترو المتهم بعرقلة عمل القضاء وبهجمات على خصومه.

وأدرجت أسماء عشرين مسؤولا حاليا وسابقا في غواتيمالا بينهم قاضيان في المحكمة العليا والرئيس السابق ألفارو كولوم (2008-2012)، على اللائحة أيضا.

كذلك، تضم اللائحة 21 شخصية من هندوراس بينها الرئيس السابق بورفيريو لوبو سوسا (2010-2014) المتهم بتلقي رشاوى لا سيما من تجار المخدرات، وزوجته.

وفي حال كانت لديهم تأشيرات أمريكية فسيتم سحبها ولن يعودوا قادرين على دخول الولايات المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2