طقس الجمعة ..أجواء حارة بكل ربوع المملكة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس الحار فوق الجنوب-الشرقي للبلاد، داخل مناطق سوس والأقاليم الصحراوية ، وفوق هضاب الفوسفاط وسهول تادلة.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، نسبيا كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية.

وستتكون أيضا بعض السحب الركامية ضعيفة الاستقرار فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، المنطقة الشرقية ،الجنوب الشرقي ،مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة وتسجيل رعد محليا .

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ،وضعيفة الى معتدلة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي ،وشمالية الى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14و 19 درجة بالمرتفعات، السهول الأطلسية وغرب الواجهة المتوسطية، ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد .وستكون ما بين 20 و 26 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 27 و 33 درجة على السواحل، ما بين 31 و 36 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الاطلسي، ما بين 35 و 41 درجة بكل من هضاب الفوسفاط، السهول الداخلية، غرب الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية .وستكون ما بين 38 و 45 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال العرائش ، وقليل الهيجان الى هائج بالجنوب.

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