فوضى البناء و وخروقات حفر الابار بدون رخص ضواحي بنسليمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش جماعة دوار ولاد بوعزة عين تيغزا بإقليم بنسليمان على إيقاع فوضى عارمة في مجال البناء والتعمير .

وعلمت الجريدة أن عملية بناء غير قانونية تم التغاضي عنها في وقت يعرقل مسؤولوا الجماعة وموظفيها بالتواطؤ مع بعض المصالح بالعمالة ملفات بناء قانونية مستوفية لجميع الشروط، لا يزال أصحابها ينتظرون الترخيص لهم بالبناء.

غرائب الجماعة بالأراضي التابعة لها أصبحت حديث الشارع حيث لا تستبعد مصادرنا ارتباطها بعمليات ابتزاز ومساومة تقودها شبكة بينهم موظفون وسماسرة وبعض أعوان السلطة.

واستغرب مصدر مطلع لما يجري بالجماعة الترخيص لموظفين بالبناء على أرض فلاحية لاتتجاوز مساحتها 500 متر مربع مقابل رفض أصحاب قطع أرضية تتجاوز مساحتها الهكتار؟؟ وكيف تم التغاضي عن حفر بئر دون احترام الشروط القانونية؟؟،

مشيرا الى أن رائحة ملفات تُزكم أنوف الساكنة وهي تعاين بشكل يومي تقريبا مخالفات في البناء والتعمير.

وطالبت المصادر ذاتها بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل المتورطين من منتخبين ومسؤولين وأعوان سلطة أصبح بعضهم يرى نفسه فوق القانون.

فهل تتدخل وزارة الداخلية وعامل عمالة بنسليمان لوضع حد لهذه الخروقات والضرب بيد من حديد على كل المتورطين؟؟.

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