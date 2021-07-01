كندا..إجلاء مئات السكان بسبب الحرائق وموجة الحر

هبة بريس- وكالات

أجلت السلطات الكندية مئات الأشخاص من منازلهم ليلة الأربعاء – الخميس في غرب البلاد بسبب الحرائق التي تنضاف إلى موجة الحر غير المسبوقة.

وأخليت المنازل مساء الأربعاء في قرية لايتون الكندية على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر التي قفزت إلى الواجهة بسبب تسجيلها هذا الأسبوع مستوى حرارة قياسيا على الصعيد الوطني مع بلوغ الحرارة فيها 49,6 درجة مئوية.

وقال رئيس البلدية جان بولدرمان إن “حريقا اندلع في القرية يهدد حاليا البنى التحتية وسلامة سكان البلدية”.

وعلق رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية جون هوران، على “تويتر” قائلا إن “وضع الحرائق خطير جدا في هذا الوقت فرق الطوارىء تبذل كل ما بوسعها لمساندة سكان لايتون”.

وبحسب خريطة الحكومة المحلية فان الحرائق اندلعت خصوصا في شمال مدينة كاملوبس.

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