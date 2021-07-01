البطولة الاحترافية.. إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام شباب المحمدية

هبة بريس- القسم الرياضي

فاز شباب المحمدية على مضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب طنجة الكبير، لحساب لقاءات الجولة الـ 24 من البطولة الاحترافية.

وسجل اللاعب أسامة المليوي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 74.

ورفع شباب المحمدية بهذا الفوز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد إتجاد طنجة في 32 نقطة محتلا بها المركز الخامس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0