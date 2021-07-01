متحور “دلتا”.. البرتغال تقرر إعادة فرض حظر تجول ليلي في 45 بلدية

2021-07-01 / 9:38 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قررت البرتغال التي تشهد تزايدا في تفشي وباء “كوفيد-19” بسبب متحور “دلتا”، إعادة فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الجمعة في 45 دائرة بلدية بينها لشبونة.

وقالت الوزيرة في الرئاسة، ماريانا فييرا دا سيلفا، خلال مؤتمر صحافي “نلاحظ أن الوضع تدهور الأسبوع الماضي مجددا”، مضيفة أن “الشروط غير متوفرة للقول إن الوباء تحت السيطرة”.

وسيطبق “هذا المنع من التنقل على الطرقات العامة” على المناطق الأكثر تضررا من حيث نسبة الإصابات بـ “كوفيد-19″، وبينها العاصمة البرتغالية وبورتو، يوميا من الساعة 23:00 حتى الساعة 5:00 صباحا.

وسيوسع قرار تقليص ساعات عمل المطاعم والمقاهي المفروض في لشبونة ومدينتين أخريين، أيضا، إلى 16 مدينة أخرى. وسيتعين على هذه المؤسسات إغلاق أبوابها عند الساعة 22:30 خلال الأسبوع و15:30 في نهاية الأسبوع.

وتجاوزت البرتغال الأربعاء عتبة ألفي حالة جديدة في 24 ساعة بحسب حصيلة السلطات الصحية. وهو أعلى مستوى يسجل منذ منتصف فبراير حين كانت البلاد التي تعد عشرة ملايين نسمة تخضع لإغلاق عام.

وتسبب انتشار المتحور “دلتا” في توسع انتشار العدوى في البرتغال خلال الأسابيع الماضية، وباتت السائدة في البلاد بحسب معطيات نشرتها الإدارة العامة للصحة.

وفي البرتغال، تلقى أكثر من 50 في المائة من السكان الجرعة الأولى من اللقاح و32 في المائة استكملوا التلقيح بحسب آخر إحصاءات الإدارة العامة للصحة.

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