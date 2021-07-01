الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين تعقد جمعها العام بالبيضاء

هبة بريس- الدار البيضاء

عقدت الجمعية الوطنية للاعلام و الناشرين جمعها العام العادي الأول عشية يومه الخميس فاتح بوليوز 2021 ابتداء من الساعة الثالثة بفندق حياة ريجنسي بالدارالبيضاء، برئاسة الأستاذ عبد المنعم دلمي رئيس الجمعية ، و بحضور باقي أعضاء المجلس التنفيذي و زخم كبير من أعضاء الجمعية القدامى و الجدد الذين التحقوا بالجمعية .

وتم خلال الجمع العام تقديم الحساب الاداري و المالي السنوي ، حيت شمل جدول اعمال الجمع العام العادي كلمة استهلها رئيس الجمعية بالترحيب بالحاضرين و ألقى خطابا عن منجزات الجمعية و مشاريعها المستقبلية.

كما تُلي بعد ذلك التقريرين الأدبي و المالي اللذان قدمهما على التوالي كل من السيد ابراهيم منصور ، الكاتب العام للجمعية، و السيدة فاطمة الزهراء الورياغلي، نائبة أمين المال، وعقب ذلك فتحت الفرصة للحاضرين للنقاش و إغناء جو الحوار بين كل مكونات الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين .

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