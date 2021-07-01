الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل ملفهما على المحكمة الإدارية

هبة بريس – الرشيدية

تم اليوم الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، إيقاف رئيس جماعة أرفود المنتمي لحزب العدالة والتنمية من طرف والي جهة درعة تافيلالت، إثر توصله بجواب عن استفسار حول ملاحظات لجنة الإدارة الترابية .

وذكر مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن نائبه الأول أيضا قد طاله الإيقاف عن مزاولة المهام، مع إحالة ملفهما معا إلى المحكمة الإدارية قصد البث في النازلة .

وأضاف ذات المصدر أن ولاية الجهة لم تقتنع بجواب الاستفسار الذي وجهته إلى رئاسة المجلس الجماعي لأرفود، لتقرر التوقيف عن المهام و المنع من استخدام الامتيازات الممنوحة لرئيس المجلس ونائبه، و إحالة القضية إلى المحكمة الادارية بمكناس.

وقال ذات المصدر أن النائب الثاني للرئيس هو من تولى تسيير الجماعة مؤقتا .

وتعليقا منه على هذا القرار قال الرئيس السابق لذات الجماعة ونائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت “عبد الله صغيري” في تدوينة على صفحته على الفايسبوك ” الملاحظات التي يمكن أن تسجل على جماعة أرفود من أهون الملاحظات التي يمكن أن تسجل على جماعة ترابية .. لكن من الخير .. فرصة سياسية لاكتساح انتخابي جديد بجماعات أرفود الكبرى ..” (الصورة اسفله).

وأضاف “صغيري” في نفس التدوينة “الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا “.

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