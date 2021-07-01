انتحارشاب في عقده الثالث شنقا بفاس

2021-07-01 / 8:11 مساءً
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خالد لعروسي - هبة بريس

أقدم شاب في عقده الثالث صباح اليوم الخميس فاتح يوليوز الجاري، على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل عائلة زوجته الكائن بمنطقة ليراك سيدي إبراهيم بمدينة فاس، مخلفا صدمة و حالة من الحزن و الألم وسط أهله ومعارفه

وأورد مصدر خاص ل ” هبة بريس ” أن الهالك البالغ من العمر حوالي 38 سنة عثر عليه جثة هامدة بعدما قام بشنق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه وسط غرفة المنزل بالحي المذكور.مشيرا إلى أن الضحية كان يقطن بمدينة الدار بيضاء و جاء رفقة زوجته إلى منزل عائلتها لقضاء عطلته الصيفية ،مرجحا أن تراكم الديون و الشيكات الملزم بأدائها هي سبب إقدامه على الانتحار

هذا و فور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية وأشرفت على توجيه الجثة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية عملا بأوامر النيابة العامة المختصة.

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