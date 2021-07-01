تونس.. إغلاق جزئي بعد تسجيل حصيلة وفيات قياسية

2021-07-01 / 7:14 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قررت السلطات التونسية إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من الخميس فاتح يوليوز تمنع بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وأصبحت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة محظورة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع (تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس) وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.

ومددت أيضا ساعات حظر التجول لتصير من 20,00 إلى 05,00 بينما حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في الشرفات والاستهلاك الخارجي، وفق ما جاء في بيان مشترك لولاة ولايات العاصمة نشر مساء الأربعاء.

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