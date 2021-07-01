الناظور .. إدانة قاتل الطفلة “إخلاص” بالسجن المؤبد

2021-07-01 / 6:56 مساءً
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هبة بريس- وجدة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الخميس فاتح يوليوز الجاري، حكما بإدانة المتهم الرئيسي في اختطاف وقتل الطفلة إخلاص البوجدايني بجماعة أزلاف إقليم الدريوش بالمؤبد.

وكما قضت بأداء تعويض للمطالب بالحق المدني والد الضحية بمبلغ قدره 50 مليون سنتيم، فيما برأت المتهم الثاني الذي توبع بجنحة عدم التبليغ عن جناية الاختطاف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية ، كانت قد أدانت المتهم الرئيسي في اختطاف الطفلة إخلاص البوجدايني بـ 25 سنة سجنا نافذة.

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تعليق واحد

  1. السجن المؤبد ليس حلا لجرائم القتل المتعد اذن ماهو الحل الجواب فى الدستور الالهى وهو ان النفس بالنفس هذا هو الحل وغير ذلك فلا

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