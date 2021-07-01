تحويل موضعي مؤقت لحركة السير بين مراكش وآسفي والجديدة

2021-07-01 / 6:38 مساءً
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هبة بريس-

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وآسفي والجديدة ستعرف اضطرابا في حركة السير ، غدا الجمعة ، على مستوى المقطع الرابط بين مدينة واد لكصب وتامنصورت.

وعزت الوزارة في بلاغ هذا الاضطراب المرتقب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساءا، لإنجاز أشغال وضع ممر علوي للراجلين بالمقطع المذكور عند النقطة الكيلومترية 700 +128.

وحسب البلاغ، فإن تحويل حركة السير في الاتجاهين تبقى ممكنة عبر الطرق الحضرية لمدينة تامنصورت على طول 1,7 كيلومتر للولوج ثانية للطريق الوطنية رقم 7، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر واحترام علامات التشوير من أجل ضمان مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة أن مصالحها تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطـرق، مهيبة بهم تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma وموقع التواصل الاجتماعي

https://www.facebook.com/METLE.DGRTT ، والتطبيق “طريقي MaRoute» الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17

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