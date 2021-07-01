في الصورة سعد الدين العثماني

وضع وبائي لايحتمل التهوين.. الحكومة تقرر العودة لعقد اجتماعاتها عن بعد

2021-07-01 / 6:34 مساءً
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هبة بريس- الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19″، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي، أنه قد تقرر العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع الوبائي الذي لايحتمل التهوين.

وكان منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد المرابط، قد أكد تسجيل مؤشرات مقلقة تنبئ بانتكاسة وبائية “محتملة جدا”، في ظل انعدام احترام الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية الضرورية لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأبرز المرابط، أن ما يبعث على القلق أكثر هو أن هذه المؤشرات تأتي في ظرفية دولية تتسم بانتشار واسع النطاق لمتحور “دلتا” على المستوى العالمي، وتزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي واستئناف الرحلات الجوية التي ستسمح بدخول مواطنين أو سياح من مختلف البلدان، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع في وتيرة التنقلات والأنشطة.

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