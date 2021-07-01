الجيش الاسباني: “أرانشا” هي من أمرت بدخول طائرة “غالي”

2021-07-01 / 6:22 مساءً
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هبة بريس- الرباط

ييدو أن أيام الوزيرة الاسبانية “أرانشا غونزاليزا لايا” أصبحت معدودة على رأس الخارجية، بعد اتهامات وجهت لها من طرف أحزاب اسبانية بتأجيج الأزمة بين مدريد والرباط من خلال تصريحات معادية للمغرب ،الأمر الذي أكده سلاح الجو الاسباني أمام القاضي المكلف بالتحقيق في دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة.

مصادر صحفية اسبانية كشفت أن سلاح الجو الاسباني اعترف بأن وزير الخارجية “أرانشا غونزاليس لايا” ، هي التي أمرت بدخول طائرة قادمة من الجزائر على متنها زعيم البوليساريو وتجاوز مصلحة مراقبة جوازات السفر.

وأكد القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما أذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.

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‫3 تعليقات

  1. حتى يعلم العالم على ان اصحاب القرار فى الجزائر جلهم مافية داخليا وخارجيا ولا يفقهون من السياسة الا اسمها وانهم يعيدون كل البعد عن إنشاء حكومة او دستور لمواجهة سياسة العالم .انهم أضحوكة العالم
    أما اخواننا الجزائرين فنتمنو له الرفاهية بحكومة مدنية ذكية عارفة بخباي السياسة العالمية

  2. خارجية إسبانيا ليس هي من تتحكم في البلد بل كل الإسبان تكالبو على المغرب ونحن لا نريد صلح قبل سترجاع سبتة و مليلية المحتلة وانتهى الكلام

  3. العيون عينيا والساقية الحمرا ليا والواد وادي يا ابن بطوش،ويا شنقريحة ويا تبون خيب،السمية، اللعنة عليكم إلى يوم الدين يا أعداء الدين

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