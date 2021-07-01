الجيش الاسباني: “أرانشا” هي من أمرت بدخول طائرة “غالي”

هبة بريس- الرباط

ييدو أن أيام الوزيرة الاسبانية “أرانشا غونزاليزا لايا” أصبحت معدودة على رأس الخارجية، بعد اتهامات وجهت لها من طرف أحزاب اسبانية بتأجيج الأزمة بين مدريد والرباط من خلال تصريحات معادية للمغرب ،الأمر الذي أكده سلاح الجو الاسباني أمام القاضي المكلف بالتحقيق في دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة.

مصادر صحفية اسبانية كشفت أن سلاح الجو الاسباني اعترف بأن وزير الخارجية “أرانشا غونزاليس لايا” ، هي التي أمرت بدخول طائرة قادمة من الجزائر على متنها زعيم البوليساريو وتجاوز مصلحة مراقبة جوازات السفر.

وأكد القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما أذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.

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