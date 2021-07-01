تخوفات من إعادة الإغلاق و تشديد الحجر الصحي
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مع اقتراب عيد الأضحى.. تخوفات من إعادة الإغلاق و تشديد الحجر الصحي

2021-07-01 / 3:44 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأ القلق يتسرب لأعضاء اللجنة العلمية المخول لها وضع تدابير و خطة مواجهة جائحة كوررنا بعد ارتفاع معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا و كذا عدد الوفيات و الحالات الحرجة خلال الأسبوع الأخير ببلادنا.

هاته المؤشرات دفعت وزارة الصحة لتوجيه تنبيه تحذيري أكدت من خلاله أن على المواطنين الحرص ما أمكن على احترام تدابير الوقاية بعد أن ارتفعت معدلات الإصابة مؤخرا بشكل بات يثير القلق.

و دعت الوزارة عموم المواطنين للتقيد بقواعد التباعد و التعقيم و الحماية تفاديا لتفاقم الوضعية الوبائية و التي قد تفرض على السلطات إعادة تشديد التدابير المعمول بها لتفادي الانتكاسة.

هذا الأمر جعل عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس يدقون ناقوس الخطر مع اقتراب عيد الأضحى المتزامن مع عطلة الصيف، حيث يخشى المغاربة أن يتكرر سيناريو السنة الماضية التي حولت فرحة المغاربة بالعيد لخيبة أمل و حزن بسبب ما رافقها من أحداث مازلنا جميعا نتذكر تفاصيلها.

و طالب عدد من مغاربة الفايسبوك في تدويناتهم عموم المواطنين باحترام توجيهات وزراة الصحة و السلطات الوصية، مؤكدين أن عددا من القطاعات استعادت عافيتها تدريجيا بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي و لا نتمنى أن نعود لنقطة الصفر و يتم اعتماد الإغلاق مرة أخرى و تشديد الإجراءات و حظر التجول و التنقل لا قدر الله.

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