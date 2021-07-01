الخطوط الملكية المغربية تعزز برنامج رحلاتها ب1400 رحلة إضافية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية اليوم الخميس عن تعزيز برنامج رحلاتها لموسم الصيف ابتداء من فاتح يوليوز، ب 1400 رحلة إضافية بسعة تناهز 220 ألف مقعد وذلك في إطار العملية الاستثنائية التي أطلقتها الشركة الوطنية يوم 13 يونيو 2021 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ للشركة أنه من أجل تلبية الطلب المتزايد لمغاربة العالم، تم تعزيز برنامج الرحلات عبر تعبئة طائرات سيتم استئجارها لتشغيلها خلال موسم صيف 2021 مبرزا أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز العرض الذي تمت برمجته سابقا عبر أسطول الشركة الوطنية.

ووفقا للبلاغ، سيتم فضلا عن تعزيز الطرق الجوية التقليدية التي تربط الدار البيضاء وأهم مطارات المملكة بأوروبا، إطلاق 11 خطا جويا جديدا مباشرا سيربط المدن المغربية بكبريات الحواضر الأوروبية التي تعرف تركزا مهما لمغاربة العالم.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة مع تعزيز الخطوط الجوية التي تعرف حركة كثيفة، ستطلق الخطوط الملكية المغربية ابتداء من 06 يوليوز خطا جويا جديدا سيربط الدار البيضاء بنابولي بمعدل ترددين اثنين اسبوعيا (أيام الثلاثاء والسبت)، كما سيتم تعزيز الخط الجوي الرابط بين فاس وباريس وإطلاق سبعة خطوط جوية جديدة فاس-ليون ، وفاس۔ أمستردام، و فاس-پروکسل، و فاس -تولوز، و فاس-مونبوليي، و فاس- مارسيليا، و فاس۔ بوردو.

وتقرر أيضا تعزيز برنامج الرحلات الرابطة بين وجدة وباريس عبر إضافة رحلة ثالثة يومية، ليصل عدد الرحلات الرابطة بين الوجهتين إلى ثلاث رحلات في اليوم، أي 21ترددا في الأسبوع، في حين سيرتفع عدد الرحلات مع بروكسل الى 6 ترددات في الأسبوع عوض 3 ترددات، وكذلك الأمر بالنسبة لمرسيليا ( 4 ترددات في الأسبوع عوض 3 ترددات).

وتشمل هذه العملية كذلك، إطلاق الخط الجوي الرابط بين طنجة وليون وتعزيز الخطوط الجوية التي تربط طنجة بباريس، وطنجة يامستردام، وطنجة ببروكسل.

وبالنسبة لمدينة الناظور، سيتم إطلاق الخط الجوي الرابط بين الناظور وايندهوفن (هولندا) و تعزيز الخطوط الجوية التي تربط الناظور بأمستردام، والناظور ببروكسل، و الناظور بدوسلدورف، و الناظور بفرانكفورت.

وأشارت الخطوط الملكية المغربية إلى أنه في إطار تعزيز برنامج رحلاتها، ستستأجر مجموعة من الطائرات من شركة دولية معتمدة وتتوفر على طائرات حديثة تم انتقاؤها عبر سلسلة من المساطر الدقيقة التي تسهر على احترام القوانين ومعايير الأمن والسلامة، كما أنها معتمدة من لدن سلطات الطيران المدني بالدول الأوروبية المعنية.

وبخصوص شروط السفر والولوج للدول، ذكرت الشركة الوطنية المسافرين على متن خطوطها، بأن عملية الإركاب تستلزم الامتثال للشروط المفروضة من طرف دول المغادرة أو الوصول مؤكدة أنه في حال عدم امتثال المسافرين لهذه الشروط، تحتفظ الشركة بحق رفض ولوجهم لطائراتها.

کما تؤكد الخطوط الملكية المغربية على أن بعض الدول تفرض الملء المسبق لاستمارات الكترونية منبهة إلى أن الشروط المفروضة من طرف الدول تتغير بشكل مستمر، ولذلك وضعت الشركة رهن إشارة زبنائها الرابط التالي الذي تسهر على تحديث محتواه بشكل مستمر https://conditionsdevoyage.royalairmaroc.com/ .

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