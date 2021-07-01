المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء
المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء

المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء

2021-07-01 / 3:14 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

سلم ألين فايسلبيرغ المدير المالي في منظمة ترامب، نفسه لمكتب المدعي العام في مانهاتن اليوم الخميس بعد أن وجهت إليه وللشركة لائحة اتهام بارتكاب جرائم تهرب ضريبي.

المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاءتوجيه لائحة اتحام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي
وأكدت محامية فايسلبيرغ، ماري موليغان، أنه سلم نفسه لكن لم يكن لديها أي تعليق آخر.

هذا ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن التعليق على تقرير عن تقديم لوائح اتهام.

وفايسلبيرغ الذي يشكل موضوع تحقيق ضريبي جنائي من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيور، يبحث المدعون العامون فيما إذا كانت الفوائد الممنوحة له وللمديرين التنفيذيين الآخرين ممثلة في نظام حفظ السجلات المالية للشركة وما إذا كانت الشركة قد دفعت ضرائب على تلك الفوائد.

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