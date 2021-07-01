وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفى العالم الاسلامي عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 90 عامًا.

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، مؤكدًا أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان نموذجًا في العطاء وخدمة علوم الدين ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي، فرحل عن عالمنا تاركًا خلفه مكتبة علمية ثرية من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو علوم العقائد والأديان .

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