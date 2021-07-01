“أنابيك” المضيق تتدخل لاعادة ادماج حوالي ثلاثون عاملة

هبة بريس ـ تطوان

قامت الوكالة الوطنية لانعاش الشغل بالمضيق ,اليوم الخميس,بالتدخل العاجل لاعادة حوالي ثلاثون عاملة باحدى الشركات التي تعمل في قطاع تدوير النسيج بالمنطقة الصناعية بتطوان على اثر تعثر شركتهم الحالية الى حين ايجاد حل نهائي معها.

يذكر انه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم لإنجاز سلسلة مشاريع ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان،

كل هذا يأتي من اجل إنعاش الاستثمار ومن أجل خلق فرص الشغل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، خاصة النساء والشباب.

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