منيب تنسحب من فيدرالية اليسار و تترشح بشعار “الشمعة” عوض الرسالة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن نبيلة منيب رفضت التوقيع على الترخيص الذي كان ممثلو أحزاب فيدرالية اليسار يعتزمون توقيعه و إيداعه لدى السلطات المركزية قصد الترشح برمز موحد هو الرسالة.

رفض منيب الاستمرار في التحالف اليساري لم تقدم بشأنه أي توضيحات رسمية كافية، غير أن مصادر ربطته بصراع توزيع التزكيات الانتخابية خاصة المتعلقة باللائحة الجهوية.

و آثرت نبيلة منيب أن تنسحب بمعية حزبها الاشتراكي الموحد من تحالف فيدرالية اليسار، و هو ما سيجعل الأخيرة مشكلة فقط من حزبين اثنين هما المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

و في ظل هذا المعطى، سيكون لزاما على منيب و حزبها دخول الاستحقاقات المقبلة بالرمز الخاص بالحزب و هو الشمعة عوض رمز الرسالة الخاص بالفيدرالية الذي تعودنا عليه في الانتخابات الماضية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0