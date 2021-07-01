وزير سعودي كورونا المغرب
الصورة تعبيرية

وزير سعودي يُشيد بسيرورة حملة التلقيح ضد كورونا في المغرب

2021-07-01 / 11:20 صباحًا
0
هبة بريس ـ و م ع

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل بمدينة مراكش.

وقال بن عقيل الخطيب، خلال لقاء جمعه بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، إن بلاده ستعمل، جنبا إلى جنب، مع المغرب لإنجاح أشغال هذه الجمعية العامة، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة الدولية ستناقش واقع السياحة العالمية والتحديات التي تواجهها وآفاق تطورها.

وأضاف المسؤول السعودي أنه سيتم، خلال أشغال هذه الجمعية العامة، الاتفاق على مشاريع بالغة الأهمية من أجل انتعاش السياحة العالمية، مشيرا إلى أن القطاع واجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة خلال سنة 2020 إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر أن استضافة المملكة المغربية للدورة الرابعة والعشرين لهذه الجمعية العامة ستمكن من إبراز المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة العربية، وكذلك مناقشة التحديات التي تهم المنطقة في المجال السياحي.

وسجل بن عقيل الخطيب أن القطاع فقد أكثر من 60 مليون وظيفة على المستوى العالمي إثر الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، كما تأثرت مداخيل مجموعة من الدول من تراجع النشاط السياحي، داعيا إلى ضرورة العمل سويا لرفع التحديات الراهنة والخروج بخطوات عملية لإنعاش القطاع.

من جهة أخرى، نوه أحمد بن عقيل الخطيب بسيرورة حملة التلقيح ضد (كوفيد-19) في المغرب، معتبرا أن المملكة المغربية أصبحت، على غرار المملكة العربية السعودية، دولة آمنة على الصعيد الوبائي لاستقبال السياح الأجانب.

يذكر أن وزير السياحة السعودي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، أجرى، أمس كذلك، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الدولي : اقتصاد المغرب ينتعش“تدريجيا” على المدى القصير

البنك الدولي : اقتصاد المغرب ينتعش“تدريجيا” على المدى القصير

2021-07-01 / 11:33 صباحًا
Photo of تقرير : انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار

تقرير : انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر…

2021-06-30 / 10:45 صباحًا
Photo of ملففو ومصدرو الفواكه والخضر يلتئمون لتأسيس إطار جمعوي يمثلهم وطنيا “فيديو”

ملففو ومصدرو الفواكه والخضر يلتئمون لتأسيس إطار جمعوي يمثلهم…

2021-06-26 / 9:28 مساءً
Photo of البنك الدولي يشيد بجهود المغرب الاقتصادية خلال جائحة كورونا

البنك الدولي يشيد بجهود المغرب الاقتصادية خلال جائحة كورونا

2021-06-26 / 6:33 مساءً
Photo of مؤسسة التمويل الدولية: المغرب يتمتع بإمكانيات نمو هائلة

مؤسسة التمويل الدولية: المغرب يتمتع بإمكانيات نمو هائلة

2021-06-25 / 7:52 مساءً
Photo of بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على الارتفاع

بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على الارتفاع

2021-06-24 / 12:49 مساءً
Photo of الحكومة تخطط لتعويض مواد مستوردة بمنتوجات وطنية

الحكومة تخطط لتعويض مواد مستوردة بمنتوجات وطنية

2021-06-23 / 12:43 مساءً
Photo of بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

2021-06-22 / 5:07 مساءً
Photo of المغرب عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

المغرب عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

2021-06-22 / 4:22 مساءً
Photo of ضمنها إحداث 650 ألف منصب شغل.. العلمي يُبرز منجزات وزارته

ضمنها إحداث 650 ألف منصب شغل.. العلمي يُبرز منجزات…

2021-06-22 / 12:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق