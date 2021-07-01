بعد احتجاج الجالية.. مهنيو شركات تأجير السيارات ينفون الزيادات
بعد أن غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من التدوينات التي عبر أصحابها و أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن تذمرهم من ارتفاع أسعار تأجير السيارات بالمطارات، خرج مهنيو القطاع للرد على ما اعتبروه مغالطات لا أساس لها من الصحة.
و في هذا الصدد، أوضح عدد من مهنيي قطاع تأجير السيارات بمطار محمد الخامس الدولي أن فتح الحدود في وجه المسافرين و في مقدمتهم الجالية المغربية أمر جد إيجابي و أعاد الحياة لقطاع تأجير السيارات الذي تضرر كثيرا بفعل الجائحة.
المصدر ذاته أضاف أن التسهيلات التي منحت للجالية ساهمت في تدفق عدد كبير من مغاربة الخارج لوطنهم و هو ما ضاعف الطلب على تأجير السيارات حيث وصلت الحجوزات نسب قياسية و غير متوقعة في ظرف وجيز.
و في ظل هذا المعطى، حاولت كل وكالات تأجير السيارات الاستجابة لطلبات زبنائها غير أن الطلب المتزايد و الإقبال المستمر لمغاربة المهجر فاق العرض المقدم و بالتالي كان بديهيا أن يجد عدد من أبناء الجالية المغربية صعوبات في إيجاد حجوزات تأجير السيارات خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
أما بخصوص ارتفاع الأسعار، فشدد المهنيون على أن الأمر لا يعدو أن يكون مغالطات و شائعات يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الأسعار المعتمدة معروفة و تخضع لمنطق الفصول كسائر القطاعات بناءا على قاعدة العرض و الطلب كالفنادق مثلا، حيث أن سعر التأجير في موسم الصيف و العطل ليس هو نفسه في باقي المواسم و هذا معروف و معمول به منذ عقود خلت و ليس اليوم.
و نوه مهنيو قطاع تأجير السيارات بتفهم عدد كبير من زبنائهم للضغط الذي يعيشونه بفعل الطلب المرتفع الذي فاق العرض المقدم، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى الجهود لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لطموحات مغاربة الخارج الذين يولونهم عناية خاصة.
3 تعليقات
اكتريت سيارة داسيا لثلاثة ايام من الخميس بعد الزوال إلى الاحد بعد الزوال بثمن 4300 درهم. اليس هذا بجشع. لولا الضرورة التي فرضت علي الاكتراء ما كنت اقتربت منهم. لكن قررت شراء سيارة مستقبلا وتركها في المغرب لان ابناء جلدتنا لارحمة فيهم.
هناك بعض شركات تاجير السيارات المعروفة تعرض اسعارا على شبكات الانترنت (all in) التي ليست هي نفس الاسعار التي يفاجؤونك بها في المطار مستغلين بذلك الضغط و التعب الذي يشعر به المسافرين آنذاك و الذي يجعله مظطرا ليكتري السيارة بثمن اعلى بكثير. خصوصا اذا كانت معه عائلة مع اطفال صغار و خاصة في الليل. كما يقال ‘ كيبغيو يضربو الهمزة’ لا تهمهم مصلحة البلاد و لا العباد او جلب زبناء جدد.. هذه العقلية اللانسانية لا تخدم مصلحة الوطن. للاسف ليست هناك مراقبة مستدامة من طرف السلطات الضرب على ايادي المخالفين.
اشتروا سيارة اقتصادية واتركها بالمغرب لقضاء العطل وابتعدوا عن كراء السيارات بالمغرب.الجشع يكون عندما يتوافد العديد من مغاربة العالم لقضاء عطلة الصيف يكثر النصابة واللصوص والغشاشين والمخلوضين سواءا لدى سائقي الطاكسيات ..الخ،احذروا منهم.افضحوا كل من يريد غش المغاربة.