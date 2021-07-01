فاس.. حيازة المخدرات تجر أشخاصا للنيابة العامة

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 46 سنة، وذلك بعد أن اشتبه تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها من طرف فرقة محاربة العصابات حول تعاطي أحد الأشخاص لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة باستعمال ناقلة ذات محرك، حيث تم ضبط المعني بالأمر على متن سيارته و هو بصدد ترويج المشروبات الكحولية، مما أسفر خلال عملية التفتيش عن حجز (232) قنينة من الجعة، وقنينات من النبيذ الأحمر، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط المحظور، والسيارة المستعملة في تنقلاته .

و مواصلة للمجهودات الأمنية، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة، من توقيف الملقب ” شفوق” البالغ من العمر 32 سنة، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بترويج مسكر ماء الحياة، حيث أسرت عملية التفتيش بعد مداهمة وكره المعد لترويج المشروبات الكحولية عن حجز (40) لتر من مسكر ماء الحياة جاهزة للترويج، و(100) كيلوغرام من التين المجفف، بالإضافة إلى كميات من المواد الأولية والأدوات المستعملة في إعداد مسكر”ماء الحياة” علاوة على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا مدى تورطهم في قضايا مماثلة، في حين تبقى العمليات الأمنية مكثفة ومتواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة و المخدرات بكل أنواعها.

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