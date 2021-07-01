السجن 3 سنوات لممثلة أميركية بتهمة الانتماء لمنظمة “استعباد جنسي”

هبة بريس ـ متابعة

حكم على الممثلة الأميركية أليسون ماك المعروفة بدورها في مسلسل “سمولفيل”، الأربعاء أمام محكمة فدرالية في بروكلين بالسجن 3 سنوات لمشاركتها في منظمة هرمية للاستعباد الجنسي، في عقوبة أتت مخففة بفضل تعاونها مع السلطات.

وكان الادعاء أوصى بإنزال عقوبة لفترة أدنى مما ينص عليه القانون، أي السجن ما بين 14 عاما و17 عاما ونصف عام، لأخذ تعاون الممثلة مع التحقيق بالاعتبار.

وفي نهاية المطاف، حدد القاضي نيكولاس غاروفيس العقوبة بالسجن 3 سنوات عن كل من التهمتين (الابتزاز وتشكيل عصابة أشرار)، مع إمكان تمضية العقوبتين بصورة متزامنة.

وقد زودت أليسون ماك (38 عاما) فريق المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمعلومات ثمينة عن طريقة عمل منظمة الاستعباد الجنسي “دي أو أس” وارتكابات مؤسسها كيث رانييري. وروت أن الأخير كان يحض معاوناته في المنظمة على الاستعانة بنساء وأمرهن بإقامة علاقات جنسية معه.

كذلك زودت الممثلة المعروفة بدورها كصديقة كلارك كنت في مسلسل “سمولفيل” (2001-2011)، المحققين بتسجيلات عن محادثة مع كيث رانييري كانت لها أهمية كبرى للادعاء.

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