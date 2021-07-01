مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلن استقالته
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلن استقالته

2021-07-01 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل مائير بن شبات، استقالته من منصبه بعد ولاية استمرت 4 سنوات.

و أبلغ بن شبات، مساء أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن رغبته بمغادرة منصبه، عقب استجابته لطلب الاستمرار بعمله بهدف إتاحة المجال للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية الوظيفية بُعيد تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يشغل بن شبات منصبه حتى نهاية شهر أغسطس، على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين بديل عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيمر ذلك بعملية إرشاد مرتبة مع رئيس هيئة الأمن القومي المنتهية ولايته.

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