نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسي… فيديو

هبة بريس ـ متابعة

اعتدى نائب في البرلمان التونسي، امس الأربعاء، بالضرب على زميلته عبير موسي، رئيس “الحزب الدستوري الحر”، ما خلف حالة من الفوضى داخل البرلمان.

وكانت عبير موسي تقوم بنقل مباشر لأحداث الجلسة، قبل أن يتوجه إليها النائب الصبحي صمارة، ويعتدي عليها بالضرب لمنعها من التصوير، بحسب قناة “نسمة” الخاصة.

وظهر صمارة وهو يصفع النائبة المثيرة للجدل عدة مرات قبل أن يتدخل باقي النواب ويمنعونه من مواصلة فعلته.

وصمارة هو نائب مستقل، وسبق أن كان ضمن ائتلاف “الكرامة” المقرب من حركة النهضة والداعم للحكومة قبل إعلانه استقالته

ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر احتجاجا على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة.

وموسي وحزبها من أشد المناوئين للتيارات الإسلامية وهي خصم لدود لحزب حركة النهضة الإسلامية وفرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس.

لحظة اعتداء الصحبي صمارة على النائبة عبير موسي تحت قبة البرلمان امام انظار وزيرة المرأة

زيدوا اسكتوا يا توانسة 😏 pic.twitter.com/1vMHnMwoHX — Ranim 🇹🇳ⵣ (@Ranim31640763) June 30, 2021

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