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فرنسا تفرض على السياح الأجانب دفع تكاليف اختبارات كورونا

2021-06-30 / 11:34 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل أتال، اليوم الأربعاء إنه سيتعين على السياح الأجانب الذين يزورون فرنسا أن يدفعوا تكاليف اختبارات فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 7 يوليو.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: “لقد قررنا أن السياح الأجانب ينبغي أن يدفعوا لإجراء هذه الاختبارات 45 يورو مقابل لإجراء اختبار بي سي أر، و29 يورو مقابل اختبارات الأجسام المضادة”، بحسب “رويترز”.

وأضاف أن: هذا يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن المواطنين الفرنسيين الذين يسافرون للخارج يتعين عليهم دفع تكاليف هذه الاختبارات في معظم الدول.

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