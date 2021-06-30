ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار برج مدينة ميامي الأمريكية إلى 16 قتيلا

هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أبراج “شامبلين” فى منطقة سيرفسايد بمدينة ميامي إلى 16 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم السابع على التوالي في موقع الحادث.

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن عمدة مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، دانيلا ليفاين كافا، قولها إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 16 قتيلا، لكن حتى الآن تم إبلاغ 12 عائلة فقط بفقدان أحد من أفرادها.

وأوضحت كافا أن 139 شخصا كانوا يعيشون فى جزء من البرج تم العثور عليهم حتى الآن، لكن هناك 147 آخرين مازالوا مفقودين وجارى البحث عنهم بأسرع وأسهل طرق ممكنة.

يذكر أن المبنى، المكون من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في سورفسايد قرب ميامي بيتش، انهار فجر الخميس الماضي، بينما كان سكان نائمين في الداخل.

وأكدت السلطات وخبراء أن أسباب انهيار برج شامبلين لا تزال مجهولة، لكن تقريرا عن حالة المبنى أشار في وقت مبكر من عام 2018 إلى وجود “أضرار هيكلية كبيرة”، وكذلك “تشققات” في السرداب، وفق وثائق نشرتها إدارة مدينة سورفسايد.

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