انفجار “طفاية حريق” في استعراض ل”عبدة الشيطان” بمصر

2021-06-30 / 10:36 مساءً
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هبة بريس- وكالات

شهدت قرية “أتميدة ” واقعة مروعة، بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب في أثناء الاحتفال، محدثة إصابات بالغة لفتاتين وفث مصادر اعلامية مصرية.

وأضافت المصادر ذاتها إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أهالي قرية أتميدة بوقوع إصابات شديدة الخطورة لفتاتين من بنات القرية، كانتا ضمن المتفرجين خلال احتفال بنقل جهاز عروس بالقرية.

وأوضح المصدر أن شهود العيان أفادوا بأنه خلال الاحتفال حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض “عبدة الشيطان”.

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