وزير خارجية الدنمارك : المغرب أضحى نموذجا للنجاح بالمنطقة

هبة بريس- الرباط

أشاد وزير الشؤون الخارجية بمملكة الدنمارك، السيد جيبي كوفود، اليوم الأربعاء بالرباط، بنجاعة السياسات الهيكلية التي اتبعها المغرب، والتي جعلت منه نموذجا للنجاح في المنطقة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد كوفود أكد، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على “نجاعة السياسات الهيكلية التي اتبعها المغرب، والتي جعلت منه نموذجا للنجاح في المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجال المحافظة على البيئة”، منوها بانخراط المغرب بقوة في تطوير الطاقات المتجددة، وتشجيع التنمية المستدامة، وهي ملفات توفر آفاق واسعة للتعاون.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الدنماركي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين، عن استعداد بلاده لمواكبة المغرب والتعاون معه في إطار برامج ثلاثية لصالح القارة الإفريقية.

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