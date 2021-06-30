“اليونسيف” تدق ناقوس الخطر.. أوضاع القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة “مقلقة”

هبة بريس- الرباط

دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” “ناقوس الخطر” ، بخصوص وضعية القاصرين المغاربة الغير مصحوبين والمتواجدين بمدينة سبتة المحتلة.

وسلطت المنظمة الأممية الضوء على الوضعية المقلقة للقاصرين المغاربة الذين وصلوا الجيب المحتل بطريبة غير شرعية، حيث طالبت بتقديم إجابات “مناسبة” للمهاجرين القاصرين الذين يصلون إلى سبتة، مؤكدة أن وضعهم لا يمكن الموافقة عليه وأن إسبانيا كدولة متقدمة يجب أن تقدم حلولاً لهم.

وانتقدت منظمة “يونيسيف” في إسبانيا عدم وجود “استجابة مناسبة” لحوالي ألف مهاجر قاصر غير مصحوب بذويهم وصلوا إلى سبتة في الهجرة الجماعية خلال شهر ماي الماضي، مشيرة أنهم لا يزالون يقيمون في ملاجئ مختلفة أقيمت لهذا الغرض دون أي حل يذكر.

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