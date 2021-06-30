الفقيه بنصالح : مسؤولون وشركات يحتفلون بالمتفوقين بامتحانات البكالوريا(+فيديو)

2021-06-30 / 9:12 مساءً
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هبة بريس – الفقيه بن صالح

ترأس محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح مراسيم حفل الاستقبال الذي نُظم يوم أمس الثلاثاء 29 يونيو الجاري، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة والمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح وبمساهمة المؤسسات الإنتاحية ( المجمع الشريف للفوسفاط، كوزومار، سنطرال دنون وجبال) وذلك على شرف التلميذات والتلاميذ الستة الأوائل الحاصلين على المعدلات خلال الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا لسنة 2021.

وتم خلال هذا الحفل الذي حضره ممثلو السلطات الإقليمية والمحلية والقضائية والأمنية وعدد من رؤساء المصالح الخارجية و الأطر الإدارية والتربوية وعدة فعاليات مدنية وإعلامية إضافة إلى أمهات وآباء المحتفى بهم، قدم مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية كلمة نوه فيها بهذه المبادرة التي تروم تثمين المجهودات المبذولة وتعزيز النتائج المتميزة للمتمدرسين، لافتا إلى حصيلة التتويجات والنتائج المشرفة والجيدة التي حصدتها الأكاديمية في مختلف التظاهرات التربوية والفنية والرياضية وطنيا وقاريا. وأشار السيد مدير الأكاديمية في كلمته إلى تسجيل نسبة نجاح بلغت 60.04./.

بالنسبة للمتمدرسين بزيادة تناهز 4.5./، حيث احتلت المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح المرتبة الأولى جهويا بنسبة نجاح بلغت 65.71./. ، كما احتلت التلميذة شيماء شوقي من ثانوية الفارابي التأهيلية بمديرية الفقيه بن صالح الرتبة الأولى جهويا على مستوى التعليم العمومي بمعدل 19.33 وذلك بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.وعبر السيد مدير الأكاديمية بالمناسبة عن شكره للمنظمين ولشركاء المدرسة ولكافة الأطر التربوية والإدارية على انخراطهم الإيجابي في تنزيل مختلف أوراش الإصلاح، مؤكدا حرص الأكاديمية على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

هذا وأشرف عامل الإقليم في ختام الحفل على توزيع جوائز تحفيزية قيمة على التلميذات والتلاميذ الستة الأوائل المتوجين وأخذ صورة جماعية تذكارية معهم بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الإنتاجية الشريكة.

ويتعلق الأمر بالإضافة إلى التلميذة شيماء شوقي بالتلميذات والتلاميذ: زينب البهلول من ثانوية الكندي التأهيلية الحاصلة على معدل 18.23 في مسلك العلوم الفيزيائية، والتلميذ ابراهيم مشهور من الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي الحاصل على معدل 17.86 بمسلك العلوم الإنسانية، والتلميذ زكرياء سري من الثانوية التأهيلية الكندي الحاصل على معدل 17.75 في مسلك العلوم الرياضية “أ” خيار فرنسية، والتلميذة زينب العطاوي من ثانوية النصر التأهيلية الحاصلة على معدل 17.68 في مسلك علوم الحياة والأرض، والتلميذ حسام القاسم من ثانوية بئر أنزران التأهيلية الحاصل على معدل 17.57 في مسلك العلوم الرياضية “أ”.

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