مديرية طرفاية تكرم التلاميذ المتفوقين

هبة بريس – أشعبان لحبيب

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين بمدينة طرفاية التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء، حفل التميز برسم الموسم الدراسي 2021 – 2020، احتفاءا بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الامتحانات الإشهادية، وذلك يوم أمس الإثنين 29 يونيو2021 بقاعة الإجتماعات بدار الثقافة.

ويهدف هذا الحفل الذي نظم تحت شعار،” التميز الدراسي دعامة لمدرسة مواطنة متجددة منصفة ودامجة، إلى تحفيز التلاميذ على مزيد من الإجتهاد والعطاء في مختلف المستويات، والأسلاك الدراسية وتشجيع المبادرات الجادة، وتحقيق التواصل في موضوع الجودة والتفوق مع كافة الشركاء والمتدخلين في المنظومة التربوية، من سلطات إقليمية ومجالس منتخبة وأطر تربوية وإدارية.

الإحتفال ترأسه عامل إقليم طرفاية، ورئيس المجلس الإقليمي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وكذا بحضور رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، في ظل إحترام تام للاحترازات التي توصي بها الجهات المختصة، بما فيها التباعد الجسدي حفاظا على سلامة الأطر الإدارية والتربوية وكذا عموم الحاضرين.

وحسب القائمين على هذا الحفل، الذين أكدوا أنه يندرج في إطار ترسيخ لثقافة الإعتراف وتشجيع التميز، والتفوق لدى التلميذات والتلاميذ، وزرع دينامية التنافس الشريف والتباري البناء في صفوفهم، مبرزين بالدور الهام لكافة الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية والمتدخلين في النتائج المشرفة، التي حصل عليها تلميذات وتلاميذ الإقليم، وكذا المراتب المشرفة على الصعيد الوطني.

وعرف الحفل تكريم مجموعة من رجال التعليم الذين قضوا اكثر من 40 سنة بطرفاية، كما قام عامل الإقليم بالتنويه بالإنخراط الفعال و الحس التشاركي لكافة المتدخلين في قطاع التربية والتكوين، عبر تراب إقليم طرفاية، كل من موقعه ومجال تخصصه، و دعوتهم على مضاعفة جهودهم للمحافظة على المكتسبات في المحطات المقبلة.

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