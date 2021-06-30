الصحة العالمية.. لاإصابات بكورونا في كوريا الشمالية الى حدود الآن!

2021-06-30 / 7:54 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في كوريا الشمالية.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة، لوكالة “سبوتنيك”، إن المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدى تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام.

ووفقا لآخر تحديث حول انتشار عدوى “كوفيد 19″، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 يونيو الجاري، فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

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