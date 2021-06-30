وزارة الصحة تدعو المواطنين مجددا إلى التقيد بالتدابير الاحترازية

هبة بريس- الرباط

دعت وزارة الصحة المواطنين مجددا ، اليوم الأربعاء ، إلى مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لتفشي جائحة (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة خالد آيت طالب في تصريح للصحافة، “إننا نحث المواطنين على الامتثال للإجراءات الاحترازية التي تظل مهمة”، محذرا من “أننا سنكون مضطرين ، إذا لزم الأمر ، لتشديد القيود رغم ما لذلك من تأثير سلبي على العديد من القطاعات”.

وتابع السيد آيت الطالب أنه “خلال رصدنا لتطور الوضع الوبائي في اليومين الماضيين، تمكنا من ملاحظة زيادة متسارعة في حالات الإصابة مقارنة بالمنحى المسجل على مدى الأشهر الماضية”.

وذكر بأنه بفضل التوجيهات الملكية السامية والاستباقية وحسن تدبير الجائحة، حققت المملكة “نتائج مهمة على صعيد مراقبة الوضع الوبائي والتحكم فيه”.

وأكد الوزير ، في هذا الصدد ، أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال التلقيح، مما مكن من تطعيم نحو ثلث الساكنة المستهدفة، معتبرا أن “هذه النتائج غاية في الأهمية، وجب تثمينها، في إطار احترام التدابير الوقائية، الذي بدونه قد نعود خطوات إلى الوراء”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ، في وقت سابق اليوم ، أن حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عادت إلى الارتفاع بتسجيل 776 إصابة جديدة، مما رفع حصيلة الإصابات بالمملكة إلى 531 ألف و361 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

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