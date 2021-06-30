مندوبية “التامك” تسمح لناصر الزفزافي بزيارة والده في مصحة بطنجة

هبة بريس- الرباط

سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لناصر الزفزافي أحد معتقلي “أحداث الحسيمة ”، بزيارة والده أحمد الزفزافي في احدى المصحات الخاصة التي يرقد فيها للاطمئنان عليه .

وأكدت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي “أحداث الحسيمة” بسجن طنجة 2، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن مندوبية السجون استجابت لطلب ناصر الزفزافي بعد أن تقدم مساء البارحة بطلب زيارة والده أحمد، المتواجد بإحدى المصحات الخاصة بطنجة.

وأكدت اللجنة أن ناصر الزفزافي تمكن من زيارة والده زوال اليوم الأربعاء، حيث استغرقت الزيارة حوالي ساعة اطمأن خلالها على وضعه الصحي واستقرار حالته الصحية.

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