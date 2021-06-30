الجزائر.. تكليف بن عبد الرحمان بتشكيل الحكومة الجديدة

2021-06-30 / 6:51 مساءً
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هبة بريس- وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين بن عبد الرحمن الذي سيخلف عبد العزيز جراد، الذي استقال قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو.

وكلف تبون بن عبد الرحمن بمواصلة “المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن”.

وشغل أيمن بن عبد الرحمن، البالغ 60 سنة، منصب وزير المالية مند يونيو 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

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تعليق واحد

  1. هؤلاء العجزة لا يمثلون الا أنفسهم ليس إلا اما الشعب،الجزاءري،عاق،وفاق والمسألة مسءلة وقت،حتى،يطرد،هؤلاء،الكلاب الضالة من كراسيهم،ان شاء الله،والله يمهل،ولا يهمل

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