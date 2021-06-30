الجزائر.. تكليف بن عبد الرحمان بتشكيل الحكومة الجديدة

هبة بريس- وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين بن عبد الرحمن الذي سيخلف عبد العزيز جراد، الذي استقال قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو.

وكلف تبون بن عبد الرحمن بمواصلة “المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن”.

وشغل أيمن بن عبد الرحمن، البالغ 60 سنة، منصب وزير المالية مند يونيو 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

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