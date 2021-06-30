مجلس النواب يصادق على قانون يمنع استعمال ألقاب “لالة” و “سيدي” و”مولاي”

هبة بريس- الرباط

صادق مجلس النواب، بالاجماع على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، والذي يمنع اعتماد واستعمال القاب من قبيل “مولاي” و”سيدي” و”لالة” لتسجيل أسماء المواليد الجدد في الحالة المدنية، أو متبوعا بأي رقم.

وقد صادق نواب الأمة بالجماع على مشروع القانون، حيث يمنع التصريح بالاسم الشخصي للمولود الجديد مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا بأي رقم، أو أن يكين الاسم الشخصي ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة او اسما مركبا من اسمين.

كما يلزم مشروع القانون الجديد الشخص الذي يقدم على التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، بأن يختار لنفسه اسما عائليا، وألا يكون هذا الاسم العائلي مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 2 6