كورونا المغرب
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4 وفيات و776 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-06-30 / 4:46 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و517 حالة شفاء، و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فهبة بريس الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 531 ألفا و361 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 آلاف و576 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 92962 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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