سطات...اعتقال إمام مسجد بتهمة الخيانة الزوجية
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سطات…اعتقال إمام مسجد بتهمة الخيانة الزوجية

2021-06-30 / 4:41 مساءً
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طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد بسطات تمكنت فجر اليوم الأربعاء من اعتقال إمام يشتبه فيه بالخيانة الزوجية داخل سيارته بتراب منطقة أولاد بلحسن بالقرب من مدرسة لتعليم القرآن الكريم غرب المدينة رفقة سيدة.

وأضافت ذات المصادر، أن دورية تابعة للدرك الملكي بمركز أولاد سعيد كانت في مهمة أمنية روتينية، قبل أن ينثابها فضول وقوف سيارة بإحدى الأماكن ليلا، مما جعل عناصرها يترجلون صوبها، أسفر عن توقيف شخص رفقة سيدة يشتبه فيهما بالخيانة الزوجية، حيث أسفرت التحريات الأولية أن المشتبه فيه هو إمام بإحدى مساجد مدينة سطات، فيما المشتبه فيها تشتغل كمنظفة بمدرسة تعليم القرآن الكريم بالمنطقة.

الواقعة التي خيمت على المشهد، عجلت بانتقال قائد مركز الدرك الملكي الذي ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة والتي أمرت بوضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين ٱحالتهما صباح الغد الخميس على أنظار العدالة للتحقيق معهما فيما نسب إليهما.

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